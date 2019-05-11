Yıldırım: Hal komisyoncuları terörist değildir!

Hal esnafı ile buluşan Yıldırım, hal komisyoncularının terörist ya da tefeci olmadığını vurguladı.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 10:56

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Meyve ve Sebze Hali çalışanlarıyla bir araya geldi. Hal esnafı hakkında bir dönem artan eleştirileri değerlendiren Yıldırım, hal komisyoncularının ne terörist ne de tefeci olmadığını belirtti.

“Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır"

Yeni bir hal yasası yapıldığını belirten Yıldırım, hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getirerek, “Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8’dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır" diye konuştu.

“Bunlar küçük yatırımlar değildir”

Sebze ve meyve fiyatlarında zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını söylen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Tedarik sistemi yetersizdir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4’e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir."

“Çözülemeyecek bir meselemiz yok”

Yıldırım, "Biz 2002’de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu, o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti’de, CHP’de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki, bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız." dedi.