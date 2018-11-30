Yıldırım hakkındaki o iddia yalanlandı! İşte yeni formül

AK Partili hukukçular, İBB Başkan adayı olacağı belirtilen Yıldırım'ın protokolde eski vasıflarının gerisinde kalmaması için harekete geçti.

Güncellenme 30 Kasım 2018 09:59

AK Parti’nin İstanbul adayı olacağına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili tartışma konusu olduğu iddia edilen “protokol sıkıntısı” ile ilgili formül arayışları olduğu belirtildi.

Yeni bir formül arayışı

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Partili bazı hukukçular, protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi. Bahsi geçen formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı?

AK Partili kaynaklar, Yıldırım’ın İBB Başkanı olması durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının gerçekçi olmadığını, iki görevi birden yürütülmesinin etik olarak uygun olmayacağını savundu.

Protokolde düzenleme olabilir

Bunun yerine, yerine protokolde düzenlemeye gidileceği belirtildi. Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Başkan olsa da eski vasıflarını taşıyacak

AK Parti kurmayları, eski Meclis başkanlarının ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini, bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya gerek olmadığını, idari bir kararla yeni bir protokol düzeni getirilebileceğini, Yıldırım’ın İBB Başkanı olması durumunda bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacağını, gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adımların atılacağını belirtti.

Yıldırım’ın eski sıfatlarını kaybetmek istemiyor

Öte yandan Yıldırım’ın üzerinde taşıdığı son Başbakan ve Meclis Başkanı sıfatlarının belediye başkanlığının gölgesinde kalmasını istemediği ifade edildi.