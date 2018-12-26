Yıldırım görevi bırakacak mı? Bahçeli'den net cevap

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ın Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olması durumunda Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek olmadığını söyledi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 12:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım’ın İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi durumunda kendisinin zamanı geldiğinde TBMM Başkanlığı’nı bırakıp bırakmayacağına dair karar vereceğini söyledi.

Yıldırım, yapıcı ve geliştirici bir kişilik

Binali Yıldırım’ın Cumhur İttifakı sürecinde hem AK Parti Genel Başkanı olarak, hem başbakan olarak görüşmeleri sürdüren kişi olduğunu ifade eden Bahçeli, Yıldırım’ın yapıcı ve geliştirici bir yaklaşım sergileyen bir kişi olduğunu, daha sonra da Meclis Başkanı olarak seçildiğini, milletvekillerinin durumu gibi bunun da tartışılmaya gerek olmadığını, milletvekillerinin de seçilmesi durumunda ya görevine devam edeceğini ya da belediye başkanlığına devam edeceğini, aday gösterildiği takdirde ise bunun tartışılmaya gerek olmadığını belirtti.

Görevinden ayrılması adaylığı gölgeler

Bahçeli, Yıldırım’ın adaylığı açıklandığı gün tercihini ortaya koyacağını, belediye başkanlığını tercih etmesi durumunda, kimin Meclis başkanı olacağının o gün gündeme geleceğini, şu andan itibaren görevinden ayrılarak belediye başkanı adayı olmasının Yıldırım'ın adaylığını gölgeleyeceğini ifade etti.

Seçilene kadar Meclis Başkanlığı’na devam

Meclis'teki partilerin dikkatlerinin Meclis Başkanı’nın kim olacağına yönleneceğini dile getiren Bahçeli, bu nedenle devlet yönetilecekse merdiven gibi çıkılması gerektiğini, aday gösterildiği takdirde seçilinceye kadar Meclis Başkanlığı'na devam etmesinde fayda gördüklerini, MHP olarak, AK Parti'nin çıkaracağı adayı seçtirmek için uğraşacaklarını, Meclis Başkanlığı krizini krizlerin üzerine koymanın faydası olmadığını belirtti.