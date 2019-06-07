Yıldırım: Canlı yayını Uğur Dündar yönetsin!

Binali Yıldırım, İmamoğlu ile çıkmayı planladığı canlı yayını Uğur Dündar'ın yönetmesini istedi.

Güncellenme 07 Haziran 2019 22:32

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkmayı planladığı canlı yayın hakkında konuştu.

Yıldırım, "Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah” dedi.

Uğur Dündar ne dedi?

Bu çağrıya sosyal medyadan cevap veren Uğur Dündar ise, "Binali Bey'in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.

“Özür dilemesini bekliyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan icap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.