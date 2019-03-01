Yıldırım, başından geçen komik anısı anlattı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Yıldırım, ulaştırma bakanlığı döneminde başından geçen komik bir olayı anlattı.

Güncellenme 01 Mart 2019 12:05

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, uzun süre görev yaptığı ulaştırma bakanlığında başından geçen komik bir anısını anlattı.

Yıldırım, "Bazen torunlarımla gittiğimde 'Dede bu köprüyü sen mi yaptın?' diye soruyorlar. Bunun keyfi bambaşka, bildiğiniz gibi değil” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tabliyesinin yerleştirilmesinden sonra önünde poz vermişti.