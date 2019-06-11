Yıldırım, Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili ne dedi?

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin "Kürdistan" eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 11 Haziran 2019 13:20

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyadan yönelttiği eleştirilerle ilgili, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

“Yorum yapma ihtiyacı duymuyorum”

Yıldırım, Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.

Ne yaşanmıştı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, isim vermeden Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da kullandığı 'Kürdistan' açıklamalarını eleştirmiş, "Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur. Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik, özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.