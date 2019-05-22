Yıldırım: 45 TL'lik farkı belediye ödeyecek!

Binali Yıldırım, “85 TL'den 40 TL'ye düşürülen öğrenci akbilinin 45 TL'lik farkı belediye tarafından ödenecek" dedi.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 11:14

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, toplu taşımaya yapılan indirimin toplu taşıma sahiplerine yansımayacağını belirtti. Hak edişlerin belediye tarafından ödeneceğini dile getiren Yıldırım, “85 TL'den 40 TL'ye düşürülen öğrenci akbilinin 45 TL'lik farkı belediye tarafından ödenecek" dedi.

“Ücretler bayramdan önce ödenecek”

İETT ve belediye yetkilileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Yıldırım, “Sorunları da çözümleri de iyi bilirim. Bugünkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hak edişler var, onlar ödenecek, onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız" ifadelerini kullandı.

“Aradaki farklı belediye ödeyecek”

Sözlerine devam eden Yıldırım "İki öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabi buradaki aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz, oradan oluşan 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye desteklemek suretiyle, bu farkı size verecek, hayırlı uğurlu olsun. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da Kurban Bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran'da İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramında hep beraber kutlamaya hazır mısınız? Allah hepinizden razı olsun” dedi.