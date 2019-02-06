Yıldırım: 30 bin yapı tehlikede!

Göçük alanında incelemelerde bulunan Yıldırım, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Şubat 2019 21:56

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Yıldırım, "En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

“Bütün kurumlarımız bununla ilgileniyor”

Yaşanan facianın ardından Kartal'a gelerek incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, enkaz altında kalan 4 kişi ile temas kurulduğunu açıkladı. Vatandaşların sağ salim kurtarılmaya çalışıldığını belirten Yıldırım, "Bu olay bize şunu söylüyor, emniyet her şeyden daha önemli. Bir binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilave yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalırsınız. En az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün kurumlarımız bununla ilgileniyor" dedi.

“Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Göçük altında kalan vatandaşlarımızın hayatları söz konusu. Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık" dedi.

“Bu olaylardan çıkaracağımız dersler var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyor. Bu olaylardan çıkaracağımız dersler, atacağımız adımlar var" dedi.