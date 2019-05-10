Yıldırım: 23 Haziran'da hesabını soracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde halkın oylarını gaspedenlerden 23 Haziran'da hesap soracaklarını söyledi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 13:54

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart’ta halkın oylarını gaspedenlerden 23 Haziran’da hesap soracaklarını ve bunun arkasında olacaklarını söyledi.

İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar yapan Yıldırım, “Kusura bakmasınlar. 31 Mart'ta sizlerin oylarını gaspedenlere, 23 Haziran'da hesabını soracağız. Bunun da arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Oy hırsızlığı yapıldı”

Oy hırsızlığının açık ve seçik bir şekilde yapıldığını dile getiren Yıldırım, YSK’nın bunu gördüğünü ve seçimi iptal ettiğini, seçimler bitmesine rağmen İstanbul seçiminin uzun sürede gündemde kaldığını, seçimlerde bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar olduğunu, bununla ilgili AK Parti olarak hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi.

“Neden mağduriyet oldu?”

Yıldırım, seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduğunu ifade ederek, "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu. Neden mağduriyet oldu, size söyleyeyim. Eğer bir mağduriyet olmasaydı, açılan, iptal oyların sayılması, benim oyların başka bir adaya kaydırılarak yazılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı aradaki fark yarıdan aşağıya indi” dedi.

“23 Haziran'da hesabını soracağız”

“Eğer onlar işini düzgün yapmış olsa böyle bir soruşturma başlar mıydı?” soran Yıldırım, “Hem suçlu hem de güçlü havasında dolanıyorlar. Derler ya yavuz hırsız ev sahibini susturur. Bunlarınki de bu hesap. Konuşmadık, ağırbaşlılığımızdan sonucu bekledik diye iyice meydanı boş buldular. Kusura bakmasınlar. 31 Mart'ta sizlerin oylarını gaspedenlere, 23 Haziran'da hesabını soracağız. Bunun da arkasında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkeme ve milletime güveniyorum”

Yıldırım, "Bu seçimler vesilesi ile gördük ki çok dostumuz var, dünyanın her tarafından. Aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum” dedi.