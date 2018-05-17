Yılan sandılar, kertenkele çıktı

Balıkesir'de halkın yılan zannederek öldürmek istediği hayvan, nesli tükenmek üzere olan bir kertenkele çıktı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 10:59

Balıkesir Edremit'te halk arasında "kör yılan" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çiftçi dostu ve zararsız "oluklu kertenkele" itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

Çifti dostu bir hayvan

İddiaya göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Görevliler, askeriyenin lojmanlarına nasıl geldiği henüz bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını, küçük böceklerle beslenen zararsız çiftçi dostu bir hayvan olduğunu tespit etti.

Yılan zannettiler

İtfaiye Amirliği ekipleri; bacaksız ve zararsız uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koydu. Daha sonra ise doğal ortama bıraktılar. Öte yandan vatandaşların kertenkeleyi yılan sanarak öldürmek istedikleri ortaya çıktı.

Nesli tükenmek üzere

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığından dolayı yılan sanılarak öldürülmek istendiğini, yılanların göz kapaklarının olmadığını ama bunların göz kapakları olduğunu, derisinin kenarında da oluklar bulunduğunu, zehirsiz ve ısırmaz bilinen kertenkeleler ile aynı olduğunu, nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemesi gerektiğini söyledi.