Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı yıllar sonra ekranlara dönüyor

Birçok usta oyuncuyu kadrosuna dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını da ekibine kattı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 10:28

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 4. sezonu ile geçtiğimi Salı başladı. Kadrosuna Hüseyin Avni Danyal ve Mustafa Üstündağ gibi usta oyuncuları dahil eden diziden bir bomba haber daha geldi. İddiaya göre, usta oyuncu Tunca Aydoğan da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ekrana dönüyor

90’lı yıllara damgasını vuran Yılan Hikayesi’nin kötü karakteri Kürşat’a hayat veren ve hafızlara kazınan Tunca Aydoğan yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ekrana dönüyor.

Rolü henüz belli değil

Usta oyuncu en son 3 yıl önce Aşk Yeniden adlı dizide rol almıştı. 51 yaşındaki oyuncunun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki yeni rolü ise 109. bölümde belli olacak.

Hangi projelerde rol aldı

51 yaşındaki oyuncu, Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.