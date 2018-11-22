Yıl sonu enflasyon hedefi ne kadar? Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018 yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 11:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20,8 olduğunu duyurdu.

Yüzde 2,6 seviyesine gerileyecek

Bakan Albayrak, kurlarda oynaklığa ilişkin alınan tedbirlerin pozitif etkisinin finansal piyasalarda görülmeye başlandığını, öncü göstergelerin 2018'in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ettiğini, yeni ekonomik program ekonomik aktivitenin 2019 ve 2020'de potansiyel seviyenin altında olacağını gösterdiğini, cari açığın Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 2,6 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Enflasyona en büyük desteği sıkı maliye politikası verecek

Enflasyona en büyük desteği sıkı maliye politikasının vereceğinin altını çizen Bakan Albayrak, mali disiplinin temel çıpa olacağını, sıkı mali politika enflasyona karşı mücadeleye en büyük katkıyı yapacaklarını, vergi sisteminin daha basit etkin geniş tabanlı ve adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesi yönelik çalışmaların devam edeceğini, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracaklarını, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceklerini ifade etti.

300 milyon TL tasarruf sağlandı

Bakan Albayrak, e tebligat sistemi ile yaklaşık 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettiklerini, yaklaşık 300 milyon TL tasarruf sağladıklarını, hayata geçirecekleri yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunduklarını, yeni bir vergi veri analiz merkezi kurduklarını, mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kurduklarını açıkladı.