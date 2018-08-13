Yiğit Bulut'tan kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dövizi bırakıp TL'ye dönenlerin yakın bir gelecekte karlı çıkacağını söyledi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar/TL kuruyla ilgili Star Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı. Bulut yazısında, şu an dövizden TL’ye dönme günü olduğunu söyledi.

Sorunun ekonomik veya finansal olmadığını savunan Bulut, asıl sorunun onlara göre diz çökertemedikleri Türkiye olduğunu savundu.

Bu dalgalanmanın 15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni bir sürümü olduğunu ileri süren Bulut, bu dalganın ilk amacının devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkeye olan inancı kırmak olduğunu belirtti.

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son 1000 yılın en ağır saldırılarından biri altında olduğuna dikkati çeken Bulut, sonuç olarak; TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı verdiğini, şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma zamanı olduğunu, bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğinin hep birlikte görüleceğini, günün birlik olma ve varlıklara sahip çıkma günü olduğunu, bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşmanın da elbette başlayacağını ifade etti.