Yiğit Bulut'tan iddialı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'nin ayağa kalktığını ve bu yükselişi kimsenin durduramayacağını söyledi.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'deki Derin Analiz programına telefonla bağlanarak Türkiye'nin ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkati çeken Bulut, Fransız akademisyenlerin yayınladığı bildiriye sert sözlerle tepki gösterdi.

Yiğit Bulut, dolar ve euro kurunun speküle edildiğini, Türkiye'nin artık ayağa kalktığını, hedeflerine yürüğünü ifade etti.

Tükiye ayağa kalktı

Yiğit Bulut, kanlık bir tünelden geçerken, en karanlık anın ışığa en yakın an olduğunu, Tükiye'nin bütün hedeflerine ulaşacağını, endişeye ve korkuya kapılma günü olmadığını, ne yaparsa yapsınlar Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklarını, şu anda bile kuru speküle ettiklerini, Türkiye'den de bir atağın olduğunu, bunların bir önemi olmadığını, Türkiye'nin ayağa kalktığını, hedeflerine yürüdüğünü, bu hedeflere yürüyüşü, dünyevi hiçbir gücün durduramayacağını, sabrederek bütün hedeflere ulaşılabileceğini söyledi.