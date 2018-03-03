Yiğit Bulut'tan Çekya'ya ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, Salih Müslim'in Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasını yorumladı.

Güncellenme 03 Mart 2018 13:08

YPG'nin eski başkanı Salih Müslim geçen hafta Prag'da gözaltına alınmış ardından ise çıkarıldığı Çekya mahkemesi tarafından Avrupa'nın dışına çıkamaz uyarısı ile serbest bırakılmıştı.

"Çekya mı 'çekyat' mı?"

Salih Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de yorumlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini ifade etti. Bulut, Çekya için "Avrupa Birliği içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı" dedi. Sözlerine devam eden Bulut, Çekya'nın kendi kararını almasının mümkün olmadığını, bunun asıl sahibinin Almanya olduğunu ve konunun uzatılmaması gerektiğini söyledi.

"Ülkedeki adam gibi adamlar Slovaklardır"

Ülkedeki adam gibi adamların Slovaklar olduğunu savunan Bulut, Bratislava çok güzel olduğunu, ülkedeki adam olmayan yerlerin Çekya olduğunu, sahiplerinin Almanya olduğunu, bunun daha ötesine gidilmemesi gerektiğini, ülkeye basında Çekya denildiğini söyledi. Bulut ayrıca, "Çekyat mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya" ifadelerini kullandı.

Türkiye tepki göstermişti

Müslim'in iki gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılması Türkiye tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çekya'nın 'teröre destek veren ülke olduğunu' belirtmişti.