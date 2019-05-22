YHT'lerde yolculuk yapacak vatandaşa bayram müjdesi!

TCDD, Ramazan Bayramı 9 güne çıkarıldıktan sonra yoğunluk yaşanmaması sebebi ile tatil sürecinde ek seferler koydu.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 10:16

TCDD Taşımacılık AŞ, Ramazan Bayramı sebebi ile Ankara-İstanbul hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı nedeni ile YHT’de yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

YHT biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak

Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı sebebi ile Ankara-İstanbul hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara’dan 11.15, İstanbul’dan 17.00’de kalkacak ilave YHT’lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Bin 200 yataklı kapasite artışı sağlandı

Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.