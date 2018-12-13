YHT kılavuz trenine çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-Konya seferini yapan YHT; kılavuz trenine çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. İşte olayın detayları...

Güncellenme 13 Aralık 2018 09:32

Ankara’da bu sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna yaklaşırken raylarda bulunan başka bir trenle çarpıştı.

4 kişi hayatını kaybetti

YHT’nin yol kontrolünde bulunan kılavuz trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada; 4 kişi yaşamını yitirirken, 43 de kişi yaralandı.

Vali Şahin’den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti. Burada açıklama yapan Şahin, kazanın 06.30’da Ankara’da Konya’ya hareket eden YHT ile aynı yolda bulunan kılavuz treni ile çarpıştığını söyledi.

Kaza sonrası olay yerine ekiplerin hızlıca sevk edildiğini belirten Şahin, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını, kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Kriz masası oluşturuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bakanlık olayla ilgili kriz masası oluşturdu. Bu kapsamda üç kişilik heyet olay yerine gönderildi.

Trende 206 kişi bulunuyordu

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.