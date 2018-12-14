YHT, kılavuz trenine bu yüzden çarpmış!

Ankara'da YHT ile kılavuz trenin çarpışması sonrası soruşturma başlatılmıştı. Kazanın nedeni ortaya çıktı.

Güncellenme 14 Aralık 2018 10:37

Ankara-Konya seferini yapmak üzere yola çıkan YHT’nin, Yenimahalle’de bulunan Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz trenine çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

İletişimsizlik kazaya neden oldu

Türkiye’yi yasa boğan kaza sonrası kusurlu bulunan üç kişi dün gözaltına alınırken, yaşanan acı olaya ilişkin de detaylar ortaya çıkmaya başladı. İncelemeler sonrasında, hattaki iletişim yetersizliği nedeniyle zamanında makas değiştirilememesinin kazaya yol açtığı ortaya çıktı.

İki tren neden çarpıştı?

İncelemeyi yapan yetkililer, iki trenin çarpışmasına neden olan ve zamanında makas değişikliği yapmayan kumanda merkezindeki iletişim sorununu mercek altına aldı.

Gözaltılar neyi gösteriyor?

Bu kapsamda yapılan soruşturma sonrasında, kontrolör, tren teşkil memuru ve tren hareket memurunun gözaltına alınması makas değişikliği esnasında sorun yaşandığını gösteriyor.