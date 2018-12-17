YHT kazasında flaş gelişme

Ankara'da yaşanan YHT kazası sonrası gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 09:33

Ankara’dan Konya’ya gitmek için harekete eden fakat Yenimahalle’de bulunan Marşandiz istasyonunda kılavuz trenine çarpan YHT kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonucu 3’ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Yaşananlar sonrası kusurlu bulunan 3 TCDD görevlisi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, onlarca yolcu da yaralanmıştı.