YHT kazasında flaş gelişme
Ankara'da yaşanan YHT kazası sonrası gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi.
Ankara’dan Konya’ya gitmek için harekete eden fakat Yenimahalle’de bulunan Marşandiz istasyonunda kılavuz trenine çarpan YHT kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaza sonucu 3’ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Yaşananlar sonrası kusurlu bulunan 3 TCDD görevlisi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorguları biten 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi.
Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, onlarca yolcu da yaralanmıştı.