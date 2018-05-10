Yeterli imzaya ulaşamayan Vecdet Öz'den CHP'ye sert eleştiriler

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak için yeterli imza toplayamayan Vecdet Öz, sessizliğini bozdu.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 17:44

24 Haziran seçimlerimde Adalet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak 100 bin imza toplamaya çalışan Vecdet Öz, 3 bin 30 imza toplayabildi. Böylece Öz, adaylık için başvuranlar arasında yeterli sayıya ulaşamayan tek siyasi oldu.

“Partim olmasa bu parayı yatıramazdım”

Habertürk.com'a konuşan Adalet Partisi Lideri Öz, seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı bulduğunu, aday olabilmek için 139 bin lira para ödenmesi gerektiğini, bu parayı partisi sayesinde yatırdığını, partisi olmayanların bu parayı yatıramayacağını söyledi.

“Yol büyük sorun oldu”

Öz, YSK'nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanmasının işlerini zorlaştırdığını, insanların uzakta oturduğunu, işe gittiklerini, YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar olduğunu, yolun imza sürecinde büyük sorun teşkil ettiğini belirtti.

Bahçeli’ye eleştiri

Bahçeli'nin imza atan seçmenlerle ilgili sözlerini eleştiren Öz, seçmenlerinin kaygılarını gideremediğini "Ben bu insanlara zorla gidin imza verin diyemem" sözleriyle anlattı.

CHP’ye tepki

Muhalefetin imza çağrısı hakkında da konuşan Öz, "İttifak yapan partiler 'Gidin şuna imza atın' dediler. Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum küçük ama yüreğim büyük" ifadelerini kullandı.

“İnsan haklarını iyi bilirim”

Türkiye'de çok vaade gerek olmadığını savunan Öz, Türkiye'ni yeni kurulmuş bir ülke olmadığını, insan hakları ihlalleri olduğunu, 100 bin imzayı toplamaları durumunda bunları gidereceklerini, kendisinin eski İnsan Hakları Üs Kurul yöneticisi olduğunu, insan hakları ile ilgili yapılacakları, yaşananları iyi bildiğini, Vali Yazıcıoğlu ile hazırladığı politikalar, çalışmaların olduğunu, bunları hayata geçirmeyi planladığını, insan haklarının düzeltilmesi durumunda sağlık ve eğitimin kendiliğinden düzeleceğini, bedelli askerliği kaldırıp askerlik süresini düşürmeyi hedeflediğini, 1- 1,5 ay yapılması gerektiğini, bu sayede insanların işinden gücünden olmayacağını, vatani görevlerini de yapacaklarını, ordunun profesyonel olması gerektiğini söyledi.

“Milletvekilleri özgür değil”

Öz, Türkiye'de hiçbir zaman parlamenter sistemin hakkı ile uygulanmadığını, milletvekillerinin özgür olmadığını, parti liderleri ne derse, onların da ona oy verdiğini, parlamenter sistemin bu olmadığını, zaten bir başkanlık sistemi olduğunu, son düzenlemeler ile katı çizgiler çekildiğini, kendisinin iktidar olması durumunda, yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığını sağlayacağını, yasamaya ayrı, yargıya ayrı, yürütmeye ayrı başkan tahin edeceğini, kimsenin birbirinin işine karışamayacağını vaat etti.

“Devlete liyakat getireceğim”

Eski bir bürokrat olduğunu vurgulayan Vecdet Öz, devleti bildiğini, milletvekilinin bakan olmasının önünü kapatacağını, milletvekili bakan olunca, bürokratın kapısından adamlarının eksik olmadığını, bu durumda işlerin liyakat ile işlemeyeceğini, tecrübeli devlet adamların yükseltilmesi gerektiğini, eğitimin önemli olduğunu,

“Adalet Partisi yerel seçimlere de girecek”

Öz, Adalet Partisi'nin 2019'daki yerel seçimlere katılacağını, partisine imza veren her seçmene teşekkür ettiğini, devlet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.