Yeşilçam'ın emektarları polemiğe girdi!

Hülya Koçyiğit'e Ayşen Gruda'nın "Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' sözleri soruldu cevap bakın ne oldu?

Güncellenme 03 Mart 2018 10:49

Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği "3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri" sahiplerine verildi. Törende ilk kez bir sanatçıya da ödül verildi. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit; örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Törende konuşan ünlü oyuncu, verilen ödüle layık görülmenin büyük bir onur olduğunu, fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygulardan ibaret olduğunu, günümüzde ise bu duyguların yavaş yavaş uzaklaştığını söyledi.

Daha önce "Türkiye'de herkes fazla özgür" sözlerini söyleyen Koçyiğit'e Ayşen Gruda, ''Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın'' demişti.

Ödül töreni sonrası bu sözler hatırlatılınca Koçyiğit, Gruda'yı kastederek, ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Ünlü oyuncu ayrıca bu sözlerinden ötürü Ayşen Gruda'ya da kırılmadığının altını çizdi.