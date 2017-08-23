Yeşilçam emektarı Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor
Yeşilçam sinemasının emektar figüranlarından 'Çirkin Zİya' Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.
Yeşilçam'ın ‘Çirkin Ziya’sı Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor
Yeşilçam’ın 38 yıllık figuranı Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.
Yeşilçam’ın emektar figüranın son hali yürekleri burktu.
Ziya Çirkin, 38 yılını verdiği Sinemaya şimdi uzaktan bakıyor . ‘Çirkin Ziya’ Beyoğlu sokaklarında hayatını sürdürmeye çalışıyor.