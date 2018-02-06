Yerli ve milli 'WhatsApp' üretildi

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, tamamen yerli ve milli olan bir yazılımla yazışma uygulaması geliştirildiğini açıkladı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 09:57

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yerli bir Whatsapp türü yazışma uygulaması üzerinde çalışıldığı belirtildi.

WhatsApp benzeri olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yüzde yüz yerli ve milli olacak bu uygulama WhatsApp benzeri olacak. Uygulamanın adının ise PTT Messenger olacağı açıklandı.

Bakan Arslan tanıttı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT Messenger'ın tanıtıldığını belirten Bozdağ, "WhatsApp'ın yerli olanıdır. WhatsApp'tan daha güvenilir bir sistemdir. İlk uygulamasını Başbakanımız yapmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerle görüşmüştür" dedi.

PTT'nin internet sitesi PttMessenger'ı şöyle tanıttı:

PttMessenger güvenlik açısından dünyaca ispatlanmış teknolojiler dikkate alınarak üretilmiştir.

Farklı fonksiyonlar yerine birçok uygulama kullanmak yerine birden fazla kullanımı deneyimini tek bir uygulamada sunmaktadır.

PttMessenger, bağımsız çalışabilir ve etkin erişebilirlik sağlayabilir.

Tamamen milli ve yerli mühendislik uygulaması olan PttMessenger, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.