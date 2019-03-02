Yerli ve milli uçak o tarihte göklerde olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli uçağın 2026 yılında göklerde olacağını duyurdu.

Güncellenme 02 Mart 2019 11:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli uçağın 2026 yılında göklerde olacağını açıkladı. Oktay, milli uçağın 2023’te hangardan çıkacağını, 2026 yılında göklerde olacağını, 2031'de envantere alınacağını, savunma teknoloji alanında yürütülen milli proje sayısının 600’ün üzerine çıktığını belirtti.

“2026'da göklerde göreceğiz”

Oktay, "Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde göreceğiz, 2031'de envantere alacağız” dedi.