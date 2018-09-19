Yerli ürün logosu belli oldu!

Ticaret Bakanlığı, yerli ürünleri belli edecek logonun tanıtımını yaptı. Artık yerli ürünlerde bu logo yer alacak.

Güncellenme 19 Eylül 2018 10:53

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bu kapsamda bugün yapılan toplantıda yerli üretimi belli edecek logo tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldıklarını, bunun üzerine etiketlerde yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

“Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır”

Ülkelerin kendi tükettiklerini üretmeden zenginleşmesine imkan olmadığını belirten Pekcan, “Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz” dedi.

“Çünkü biz yerliyiz”

Pekcan, ''Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz. Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği” ifadelerini kullandı.