Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Bakan Özlü, yerli otomobilde orta, üst sınıfa hitap edileceğini, ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edileceğini söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 15:43

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde orta, üst sınıfa hitap edileceğini, ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edileceğini, daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüldüğünü, emsallerinden daha ucuz olacağını, emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedeflediklerini, emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özlü ayrıca, yerli otomobilin uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje olduğunu, bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacaklarını belirtti.

Yerli otomobil projesinin temel parametrelerinin ortaya çıktığını söyleyen Bakan Özlü, 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacaklarını, 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacağını, 5 model araç olacağını, araç, başından beri düşünülen elektrikli araç olacağını ifade etti.