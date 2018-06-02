Yerli otomobilin CEO'su Karakaş'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam ismini açıkladığı yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ilk kez konuştu.

Güncellenme 02 Haziran 2018 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin CEO'sunu olarak olarak Mehmet Gürcan Karakaş'ın adını vermişti. Gürcan Karakaş, bugün sessizliğini bozdu.

Doğru bir proje

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.

“Çok mutluyum”

Karakaş, teknolojideki gelişimin klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştüreceğini, projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle baktığını, Türkiye'de doğup, büyüdüğünü ve okuduğunu, iş hayatına Türkiye'de adım attığını, bu projeyle küresel pazarlarda edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini Türkiye'ye aktarabilme fırsatı olduğu için çok mutlu olduğunu, Türkiye'nin küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacağını söyledi.

İsmini, Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu, Mehmet Gürcan Karakaş'ı Bosch'tan transfer ettiğini, Karakaş'la bu süreci başlatacaklarını, yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıktıklarını söylemişti.