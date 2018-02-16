Yerli otomobilde büyük gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Kasım 2017'de imzalanan protokol kapsamında açıkladığı Babayiğitler'den yerli otomobil hakkında müjdeli haber geldi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokol kapsamında açıklama yapan Türkiye'nin Otomobili OGG; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu ortaklığında yapılan çalışmaların büyük bir başarı ile sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bir ekiple çalışılıyor"

İstanbul'da faaliyete geçen proje ofisinde, proje amaçlı yapılan operasyonların günlük yönetiminin ve takibinin yapıldığı açıklandı. Farklı ülkelerde çok başarılı işlere imza atan, çok geniş yelpazede güçlü bir ekiple çalışıldığını, devlet tarafından güçlü bir şekilde desteklenen projede dünya standartlarında bir sonuca ulaşma gayesi içinde olunduğu belirtildi.

"Dünya trendleri takip ediliyor"

Türk sanayi ve teknoloji tarihi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için dünyadaki trendlerin de takip edilerek kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldığı, teknik ve finansal analiz çalışmaların da yapıldığı belirtildi.

"Türk milletinin isteklerine cevap verecek bir çalışma olacak"

Tüm bunların kapsamında Türk halkının görüş ve beklentilerine göre, Türkiye'nin otomobilini tasarlamanın birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu açıdan Türkiye genelinde profesyonel bir tüketici araştırması yürütüldüğü ve Türk milletinin isteklerine cevap verilecek bir çalışma yapıldığı açıklandı.

3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son durum ve alınan ilk kararlara ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektirdiğinin farkında olunduğu, Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planların hazırlandığı, Orta vadede tek bir platform üzerinde üretileceği, 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacağı,otomobil portföyünün Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılacağı belirtildi.

"Uluslararası markalarla rekabet edecek"

Açıklamada, "Uluslararası markalarla rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız. Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye'nin otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir. İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz" denildi.