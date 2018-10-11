Yerli otomobil tasarımından ilk görüntüler

5 “babayiğit”ten biri olan Zorlu Holding’in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Ekim 2018 15:05

Yerli otomobil projesi kapsamında kurulan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’dan yer alan 5 “babayiğit”ten biri olan Zorlu Holding’in ilk yerli otomobilinin tasarımları ortaya çıktı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, otomobilin ilk görselleri de paylaşıldı.

Adı VEO olacak

Vestel tarafından 7 Eylül 2018’de yapılan tescil başvurusunda yer alan ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Tasarımlar Bülteni’ne göre Vestel’in yerli otomobilinin adı ise “VEO” olacak.

Tasarımcıları kim?

Altı farklı görsel seçeneği olan başvuruda VEO; Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya tarafından tasarlandı.

Süreç Ocak ayı ortasında sona erecek

Vestel’in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni’nde söz konusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi. Buna göre Vestel'in bu tesciline gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, 3 ay içinde itirazda bulunabilecek. “VEO” adlı otomobilin tasarımıyla ilgili itiraz süreci 2019 yılının Ocak ayı ortasında sona erecek.

10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek

Zorlu grup şirketlerinden Zorlu Enerji de dün elektrikli otomobil pazarına odaklanarak, 2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturup, 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağını ve bunun için 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Her şirketin yüzde 19 payı bulunuyor

Eğer Vestel konsept adı VEO olarak belirlenen bu araçla otomobil pazarına girerse akıllı telefon pazarında Venüs ile yer alan grup otomobilde de VEO ile boy gösterecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de Zorlu Holding’in, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell ile birlikte yüzde 19'arlık payı bulunuyor.

CEO’su Gürcan Karakaş olmuştu

Gürcan Karakaş’ın CEO olarak görevlendirildiği ve ilk prototipinin 2019 yılının sonunda çıkması beklenen yerli otomobil projesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ise yüzde 5’lik payı var.