Yerli otomobil prototipi o tarihte ortaya çıkacak!

Bakan Varank, bu yıl sonuna kadar yerli otomobil prototipinin ortaya çıkarılacağı müjdesini verdi.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 15:08

Yerli otomobil üretimi için harekete geçildi. İki boyutlu çizimler tamamlanırken, prototipin yıl sonuna kadar ortaya çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda 15 yılda 5 model yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Yıl sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar”

İş akışlarının planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Varank, "İnşallah yıl sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu çizimleri arz ettik" dedi. 15 yılda 5 model 3 modifiye (facelift) yapılmasının planlandığını anlatan Varank, "Bu projeyi özel sektörümüz gerçekleştiriyor, biz de devlet olarak 'Ne yapabiliriz, nasıl katkılarda bulunabiliriz' onun gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

“3 boyutlu çizimler devam ediyor”

3 boyutlu çizimler ve mühendislik çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: "Şu anda projenin Ar-Ge boyutu ile ilgili faaliyetlerde 40 kişilik mühendis ağırlıklı bir ekip sadece şirket içerisinde çalışıyor. Bu mühendislik grubu her gün büyüyor. Yıl sonuna kadar 300 kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni bir Ar-Ge merkezine taşınacak. İnşallah Türkiye'nin otomobili girişim grubunun Ar-Ge merkezinin de yeni yerini açıklayacağız ve açılışını yapacağız."

“Çağın gereklerine uygun bir otomobil”

2022'de aracın caddelere çıkacağını belirten Varank, "Girişim grubu çağı yakalamış, bu fırsat penceresini değerlendirmiş olarak bir modeli ortaya çıkaracak. Bu modelin tutulacağına inanıyorum. Ortaya koyacakları araç sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil olacağı için pazar sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Çağın gereklerine uygun bir otomobil ortaya çıkaracağından ihracatı da yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaştan, kamudan, STK'lar şimdiden 'şu araç çıksa da alsak' diyor" dedi.