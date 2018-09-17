Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İşte cevabı...

"Yerli otomobil projesi iptal mi olacak?" tartışmalarına projesinin CEO'su Gürcan Karakaş son noktayı koydu.

Güncellenme 17 Eylül 2018 10:13

Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, yerli otomobil projesinin CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Yerli otomobil projesi iptal mi olacak" sorusuna “Bizim tarafıımıza ulaşan aksi bir durum yok. Çalışmamızı planlarımız doğrultusunda sürdürüyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.

"Kanal İstanbul devam ya yerli otomobil" başlığıyla bir yazı kaleme alan Özpeynirci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul’un 100 günlük eylem planı içerisinde en önemli proje olduğu mesajını hatırlattı.

Gürcan Karakaş ne dedi?

5 babayiğit ve TOBB’un 3 milyar dolar yatırım yapması beklenen yerli otomobil konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Özpeynirci, projenin CEO’su olan Gürcan Karakaş’a mesaj atarak durumu sorduğunu, 'Bizim tarafımıza ulaşan aksi bir durum yok. Çalışmamızı planlarımız doğrultusunda sürdürüyoruz' şeklinde cevap verdiğini, bu noktada herkesin merak ettiği, 2019 yılı sonunda prototiplerinin sergileneceğinin açıklandığı yerli otomobil projesinde bir erteleme olacak mı? sorusunun en iyi cevabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın vereceğini belirtti.