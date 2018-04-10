Yerli otomobil ona emanet!

Yerli otomobil girişiminin başına Bosch'ta görev yapan, Gürcan Karakaş'ın getirileceği iddia edildi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 09:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle oluşturulan 5 büyük şirketin oluşturacağı yerli otomobil üretiminin başına hangi ismin geleceği belli oldu. Akıllardaki üç adaydan biri olan Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş'ın CEO'luğa en yakın ismin olduğu iddia edildi.

En güçlü aday

Habertürk'ün iddiasına göre, projenin koordinasyonunu üstlenen OBB yöneticileri bu haberi henüz doğrulamadı. Ancak, görüşülen ve göreve getirilmesi muhtemel en güçlü adaylarında birisi.

Mesleğe ASELSAN’da başlamış

Antalya Akseki ilçesinde 1965'te doğan Gürcan Karakaş, 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl ASELSAN'da çalışmaya başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev aldı.

Bosch da görev yapıyor

Bursa'da1995 yılında teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü olan Karakaş, 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atanan Karakaş, 2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçti. O tarihten sonra ise grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Ülkenin en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday

Gürcan Karakaş, Almanya'nın en gözde ekonomi dergilerinden olan Handelsblatt tarafından 2011 yılında ülkenin en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçti. Karakaş'ın Bosch firmasında ve Bosch'un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazılan dergide, 53 yaşında olduğu, Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtildi.