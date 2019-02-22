Yerli otomobil fabrikası nerede kurulacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, yerli oto için fabrikanın Bursa'da kurulacağını ama burada da mekan sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 11:58

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOGG’nin iyi bir yerli otomobil çalışması içinde olduğunu, başında da değerli biri olduğunu, bakanlığın da desteklediğini, şu anda bakanlığa bağlı bir kurum olan Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, mühendisler grubunun start verdiğini, yeni başladıklarını söyledi.

“Hazırlıklar hızla devam ediyor”

Büyükdede, şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini, hazırlıkların hızla ilerlediğini belirtti.

“Bursa’da yer bulmak zor”

Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili bilgi veren Büyükdede, şu anda talebin fabrikanın Bursa’ya yakın bir yerde kurulması yönünde olduğunu, Bursa’da da yer bulmanın zor olduğunu, farklı yerler baktıklarını söyledi.