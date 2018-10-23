Yerelde ittifak yok ama Cumhur İttifakı'na devam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yerelde ittifak olmayacağını fakat Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edeceğini, kendilerinin de aynı şekilde kendi adayları ile devam edeceğini, Cumhur İttifakı’nın devamından yana olduklarını, Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin istemediklerini söyledi.

Erdoğan 'Bahçeli ile görüşecek misiniz' sorusuna ise 'Şuanda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok' cevabını verdi.

"Cumhur İttifakı duruyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste gazetecilerin sorusu üzerine "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok" açıklamasını yapmıştı. Öte yandan Bahçeli, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkaracaklarını da söyledi.