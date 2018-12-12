Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, 31 Mart 2019’da yapılacak ittifakın yol haritası belirlendi. Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

En son 21 Kasım’da görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 21 Kasım’da bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider yerel seçimler kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Daha önceki görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

İstanbul adayı kim olacak?

AK Parti, yerel seçimlerde aday olacak 74 ilin belediye başkan adayını açıklamıştı. Henüz açıklanmayan İstanbul’da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz açıklanmayan 6 ilin jest olarak MHP’ye bırakılabileceği ifade edildi.