Yerel seçimlerde partiler arası ittifak olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan partiler, yerel seçimlerde de aynı ittifakı devam ettirecek mi?

Güncellenme 03 Eylül 2018 16:43

24 Haziran seçimlerinde yapılan ittifakların yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğini Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesinde yanıtladı.

İyi Parti ve CHP’yi bir araya getirenler yine sahnede

CHP ve İyi Parti’nin isteseler de istemeseler de ittifak yapma durumunda olduklarını belirten Selvi, iki partiyi de 24 Haziran öncesi bir araya getiren iradenin yeniden harekete geçtiğini ileri sürdü.

İyi Parti, ittifaktan şikayetçiydi

24 Haziran seçimlerinden sonra çalkantılı bir döneme giren İyi Parti’de CHP ile yapılan ittifakın partiye zarar verdiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı hatırlatan Selvi, 24 Haziran seçimlerinde sıfır baraj ittifakını gerçekleştiren iradenin çalışmalara başladığını ifade etti.

Muhalefet ittifak yapacak mı?

Selvi, Muhalefetin muhalefet partilerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ilçe ve büyükşehir belediyle başkanlıklarının CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasında paylaşılması için hazırlık yaptıklarını iddia etti.

AK Parti, MHP’nin desteğine ihtiyacı var

İttifakın merkezinde İstanbul yer aldığını belirten Selvi, hedefin İstanbul’u AK Parti’den almak olduğunu, yerel seçimlerin İstanbul savaşına sahne olacağını, AK Parti’nin de İstanbul ve Ankara’yı kaybetmemek için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu, AK Parti’nin İstanbul’da MHP’nin desteğini alırken Kürt oylarını da kazanmayı amaçladığını belirtti.