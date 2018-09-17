Yerel seçimlerde Kandil'in adaylarına geçit yok!

Devlet, yerel seçimlerde HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin vermeyecek.

Güncellenme 17 Eylül 2018 09:56

Mart 2019’da yerel seçimlere giden Türkiye’nin gündeminde hangi partiden kimlerin aday olacağı var. Belediye başkanlığına aday olmak isteyen partililer de şimdiden gizli çalışmalarına ve kampanyalarına başlamış durumda. Devlet de yaklaşan seçimler için hazırlıklarını tam gaz devam ettiriyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın beyin takımının yuvalandığı Kandil'in HDP belediye başkanı adaylarını belirlemesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında HDP’ye yönelik önemli bir mesaj olduğuna dikkati çeken Selvi, “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenlerin kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” dediğini hatırlattı.

Bahçeli’den kayyuma destek

Selvi, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de, “Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı” dediğini belirtti.

Kandil önlemi

Bunun Kandil’in HDP’nin adaylarını belirlemesine izin verilmeyeceği anlamına geldiğini belirten Selvi, adayları Kandil’in belirlemesi durumunda önlem alınacağını, ancak HDP’nin kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edileceğini söyledi.