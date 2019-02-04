Yerel seçimlerde İstanbul'u kim alacak?

24 Haziran seçimleri hakkında en doğru tahmini yapan anket şirketi, yerel seçimlerde İstanbul'da kimin kazanacağına dair anket yayınladı.

Güncellenme 04 Şubat 2019 15:21

24 Haziran seçimlerinde en doğru tahmini yapan araştırma şirketi bilen ORC, 31 Mart yerel seçimleri hakkında İstanbul için yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

İki aday arasındaki fark ne kadar?

28 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark dört puan olarak belirlendi.

Kime yüzde kaç oy çıkar?

Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi.

Yüz kaç kararsız?

Aynı ankette henüz hangi adaya oy verip vermeyeceğine karar vermeyenlerin oranının ise 13,9 olduğu belirtildi.