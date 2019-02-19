Yerel seçimlerde Demirtaş detayı! Tüm gerçek ortaya çıktı

24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş’a oy verdiğini söyleyen yüzde 71’in yerel seçimlerde CHP’ye vereceği ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Şubat 2019 17:23

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yaklaşan yerel seçimler konusunda yapılan son anketin değerlendirmesini yaptı.

Kararsızların yüzdesi kaç?

Sarı, İstanbul’da AK Parti’nin üç puan önce olacağını, Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım’ın yakın bir puanla takip ettiğini söyledi.

"24 Haziran seçimlerinde ben şuna bakıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verdi?' ve bugün Binali Yıldırım’a mı verecek, Ekrem İmamoğlu’na mı?” diye soran Sarı, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin yüzde 85.2’sinin bugün AK Parti'den Binali Yıldırım’a oy vereceğini söylediğini, yüzde 4.3’ünün de Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylediğini, yüzde 5.8’inin ise kararsız olduğunu belirtti.

CHP kendi seçmenini tutmuş

Sarı, Muharrem İnce’ye oy verenlerin yüzde 90’ının “Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim” dediğini, yüzde 2,6’sının “Binali Yıldırım’a oy vereceğim” dediğini, kararsızlık oranının 2,7 olduğunu, CHP’nin kendi seçmenini tutmuş gibi göründüğünü söyledi.

Demirtaş detayı

Asıl önemli olanın Selahattin Demirtaş’a oy verdiğini söyleyen yüzde 71’in “CHP’ye vereceğim” dediğini belirten Sarı, “Yüzde 7’si AK Parti’den 'Binali Yıldırım’a oy vereceğim.' diyor. Burada 'Oy kullanmaya gitmem.' diyenler çok artıyor, yüzde 12’ye çıkıyor. Geçersiz oy kullananlar yüzde 3’e çıkıyor” dedi.