Yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" olacak mı?

AK Parti, yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapacak mı? Yaparsa ittifakın mahiyeti ne olacak? İşte tüm detaylar...

Güncellenme 28 Ağustos 2018 14:07

Mart 2019’daki yerel seçimlere yönelik yapılan hazırlıklar kapsamında AK Parti, 81 il seçim koordinasyon merkezi başkan ve yardımcılarını Kızılcahamam'da 10-12 Ağustos tarihleri arasında kampa almıştı.

Bazı iller ödüllendirildi

Kampta, 24 Haziran seçimlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların yerel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar giderilmesi konusu ele alındı. Teşkilatı motive etmeyi de amaçlayan kamp, 24 Haziran seçim sonuçlarının genel merkeze en hızlı şekilde iletilmesi konusunda dereceye giren iller plaketle ödüllendirildi.

Raporlar değerlendirmeye alındı

Yapılan toplantılarda, 24 Haziran seçim süreci ve sonucuna ilişkin genel merkezin talimatıyla illerce hazırlanan raporlar da değerlendirildi. Söz konusu raporlarda ağırlıklı olarak aday listelerinde bazı dengelerin gözardı edilmesi ve bayrak, broşür, pankart gibi propaganda malzemelerinin teşkilatlara çok geç gönderilmesine yönelik eleştirilerin dillendirildiği belirtildi.

MHP’nin seçimlere etkisi ne oldu?

Milliyet’in haberine göre, 24 Haziran seçim sonuçlarına MHP’nin ne boyutta etkisi olup olmadığı konusuna ise katılımcılar farklı görüşleri dile getirdi. AK Parti’den MHP’ye oy geçişlerinin yaşandığına dikkat çekilen toplantıda, ittifaktan beklenen yararın tam olarak sağlanamadığı belirtildi. Yerel seçim arifesinde bazı yörelerde MHP'li isimlerin kendilerini "ittifakın adayı" olarak lanse ettiği bilgisinin de paylaşıldığı toplantıda, bunun teşkilatlarda ve tabanda rahatsızlık yarattığı vurgulandı.

MHP’nin AK Parti’ye yararı oldu mu?

MHP ile ittifakın AK Parti’ye fayda getirmediği tezini savunanların yanı sıra bazı partililerin de, “MHP ile ittifakın bazı yörelerde olumlu yansıma yarattığını" vurguladı. Bu görüşte olanlar ayrıca, AK Parti’nin partinin zayıf olduğu yerlerde yerel seçimde MHP ile ittifak yapılmasını talep etti. Toplantıda, yerel seçimlerle ilgili bir ittifak düzenlemesinin konuşulmadığı ve bu yönde yeni bir düzenleme için de zamanın kalmadığı belirtildi. Öte yandan, "Yerel seçimde ittifak olursa gayri resmi olur. O da sınırlı olur" görüşünün dile getirildiği belirtildi.

Bahçeli’den ittifak açıklaması

Kurban Bayramı’nın ilk günü merhum MHP lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Genel Başkan Devlet Bahçeli, mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifakın söz konusu olmayacağını, her ilçe ve belde de ortaya çıkmış olan adaylar ya akrabalarıyla ya komşularıyla ya köylüsüyle ya mahallelisiyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimini sürdürdüklerini, bununlar içerisinde değişik partilerden insanlar da bulunduğunu, doğal bir ittifak, adayın, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi insanların varlığıyla sağlandığını, bazılarının hiç oy alamadığını bazılarının ise beklenmedik oranda oy aldığını, onun için bunun partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlandığını, birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesinin kursaklarında kaldığını, böyle bir şey olmayacağını, Millet İttifakı’nı denemek isteyenlerin HDP’yi de koalisyona katıp tekrar deneyebileceklerini, değişik adaylar çıktığı zaman CHP’nin ve diğerlerinin o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çekeceğini, işin tabiatının ve doğal yapısının bu olduğunu söyledi.