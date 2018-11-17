Yerel seçimlerde BBP-AK Parti ittifakı olacak mı?

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhur İttifakı'nda ortak olduğu AK Parti ile yere seçimlerde ittifak kurup kurmayacaklarına açıklık getirdi.

Güncellenme 17 Kasım 2018 17:05

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ile yerel seçimlerle ilgili herhangi bir temas kurmadıklarını, partisinin her bölgede kendi adayını çıkaracağını söyledi.

“BBP için bir şahlanış olacak”

BBP’nin Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adayı ile kendi amblemi ile seçimlere katılacağını belirten Destici, 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde hem Türkiye genelinde, hem de Konya'da BBP için bir şahlanış, bir zafer seçimleri olacağını, buna yürekten inandığını, bu seçimin başarılı geçeceğine inandığını, aday adaylığı başvurularının Pazartesi günü başvuruları başladığını, şimdiden adaylık için başvuranlar olduğunu, seçimlerde BBP’nin bu tecrübeli kadrolarıyla yüzünün akı ile çıkacağına inandığı dile getirdi.

AK Parti ile ittifak olacak mı?

Gazetecilerin “Yerel seçimlerde Ak Parti ile ittifak olacak mı?” sorusunu yanıtlayan Destici, "Şu ana kadar o konuda bir temasımız, bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.