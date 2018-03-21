Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına dair soruları cevapladı.

Güncellenme 21 Mart 2018 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 vekiller bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"Yerel seçimlerde ittifak olur mu?"

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Anketler olumlu

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.