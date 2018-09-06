Yerel seçimler için kolları sıvayan CHP'nin İstanbul planı ne?

MHP'nin yerel seçimlerde AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu iddia eden Selvi, CHP'nin de İstanbul için özel bir çalışma yürüttüğünü yazdı.

Güncellenme 06 Eylül 2018 11:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de sürmesi yönündeki teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan olumlu yanıt geldiği belirtildi.

MHP ve AK Parti’nin yerel seçimlerdeki tavrı netlik kazanırken, diğer partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.

CHP, İstanbul için özel çalışma yapıyor

Yerel seçimlerde İstanbul savaşı verileceğini yazan Abdulkadir Selvi, CHP’nin Ekim ortası Kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planladığını, önseçim temayül yoklamasının merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyeceğini, CHP’nin İstanbul için özel bir çalışmalar yaptığını ifade etti.

“MHP’nin desteği, Kürtlerin oyu”

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’da MHP’nin desteğini önemli bulduğunu belirten Selvi, her defasında ifade ettiğini, bu seçimlerin İstanbul savaşına sahne olacağını, AK Parti’nin İstanbul seçimlerini kazanmak için MHP’nin desteğini, muhafazakâr Kürtlerin ise oyunu istediğini yazdı.

“MHP, AK Parti’nin desteğine ihtiyaç duyuyor”

Selvi, MHP’nin yönettiği belediyeleri tekrar kazanabilmek için AK Parti’nin desteğine ihtiyacı olduğunu, Bahçeli’nin bu illeri kazanmak için yerel seçimlerde AK Parti ile ittifakı istediğini düşünmediğini, içine girilen beka süreci ve karşı karşıya olunan ekonomik saldırı nedeniyle siyasi istikrarın ne denli önemli olduğunu bildiği için bu adımı attığını belirtti.

CHP’li isimden açıklama

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına muhalefetin nereye kadar ilgisiz kalacağının belli olmadığını vurgulayan Selvi, CHP’nin yarın yapılacak MYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarını ele alacağını, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kapsamlı bir sunum yapacağını, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” diye açıklama yapmasına rağmen Seyit Torun’un ittifaksız ve ittifaklı seçim senaryolarını içine alan bir çalışma yaptıklarını söylediğini hatırlattı.

İyi Parti destek verecek mi?

Selvi, “Seyit Torun’la konuştum. “Yerel seçimde ittifak tavanda değil, tabanda olur” diyor ama“AK Parti ve MHP ittifak olarak, biz ayrı girersek ne olur? İYİ Parti destek verirse ne olur. İttifaksız girilirse seçim sonuçları ne olur” şeklinde bir çalışma yapmış. CHP’nin yüksek bir oy oranı ile kazandığı yerler, yüksek bir oy oranı ile kaybettiği yerler ile kıl payı kazanılan ya da kaybedilen yerler olmak üzere ayrıntılı bir sunum hazırlamış” ifadelerini kullandı.

“CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor”

CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planladığını iddia eden Selvi, “Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor” sözleri ile yazısına son verdi.