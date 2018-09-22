YEP'te kamu personelini sevindirecek ayrıntılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 3 yıllık yol hartası ve çalışma hayatına getireceği yenilikler belli oldu.

Güncellenme 22 Eylül 2018 10:05

Milyonlarca çalışanın kanayan yarası olan kıdem tazminatının sürpriz bir şekilde programda yer alması birçok insanı sevindirdi. Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.

Kıdem tazminatı sürprizi

Programda, "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek.

Memur annelere esnek çalışma fırsatı

Anneler için uygulanan yarı zamanlı çalışma devam ederken programda buna ilave olarak esnek çalışma da yer aldı. Programda "Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş-yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek iş gücüne sahip olmaları sağlanacak" denildi. Böylece memurlar evden çalışabilecek.

Çalışkan memur yükselecek

Kamu personel rejiminde de köklü değişiklikler yapılacağının ipuçları programda yer aldı. Memurlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacağı, personelin ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacağı belirtildi. Böylece verimlilik esasına göre daha çok çalışan memurun yükselmesi kolaylaşacak. Norm kadro çalışması ile de kurumların personel sayılarına standart getirilecek.

BES yeniden yapılandırılacak

45 yaşın altındaki çalışanların tasarruf sağlamaları maksadıyla getirilen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden yapılandırılacak.

Vatandaş tüm imkanlardan faydalanacak

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak.