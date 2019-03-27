Yeniden Refah Partisi tarafını seçti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan; Saadet Partisi'ne verilen oyların Milli Görüş'e gitmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Güncellenme 27 Mart 2019 09:18

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; 31 Mart yerel seçimlerine dair bir açıklama yayımladı. Saadet Partisi’ne ve Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Erbakan, Cumhur İttifakı’na destek vereceğini duyurdu.

“AK Parti son 17 yılda önemli hizmetlerde bulundu”

Saadet Partisi’nin artık Milli Görüş’ü temsil etmediğini ileri süren Erbakan, "Partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir” dedi.

Erbakan; CHP, HDP ve İyi Parti ittifakını destekleyen Saadet Partisi’ne verilen oyların Milli Görüş’e verilmiş sayılmayacağını belirtti.

AK Parti’nin son 17 yıldır önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Erbakan, "Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir. Ülkemizde son 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri'nin, Kuran Kursları'nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bütün bunlar; 1000 senedir İslam'ın bayraktarlığını yapmış milletimizi ve bizleri elbette ki memnun etmiş adımlardır, önemli hizmetlerdir. Devlet kademelerinde, bürokraside bu ülkenin dindar ve inançlı evlatlarının görev almaları, yıllardır süregelen askeri vesayetin kaldırılması da son derece olumlu gelişmeler olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Saadet Partisi, Milli Görüş’ü temsil etmiyor”

Saadet Partisi'nin Milli Görüş çizgisini istismar ettiğini vurgulayan Erbakan, "Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır. Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız'ı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, "Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir" dedi.