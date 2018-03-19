Yeniden başkan seçilen Putin, dünyaya seslendi!

Rusya'da dün yapılan seçimlerde yeniden Devlet Başkanı seçilen Putin, dünyaya seslenerek bazı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Mart 2018 17:31

Rusya'da dün yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 76 oy alarak 4. kez devlet başkanı olan Vladimir Putin, yaptığı açıklamalarla dünyaya mesajlar gönderdi.

Yapıcı bir diyalog istedi

Uluslararası ortaklarına seslenen Putin, yapıcı bir diyalog istediğini ve silahlanma yarışına girmek gibi bir planları olmadığını söyledi.

Sorunları çözmek istiyor

Sorunları çözmek istediklerinin altını çizen Putin, bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapacaklarını belirtti. Rusya'nın savunma bütçesini düşüreceğini ancak ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Büyük savunma projeleri tamamlandı

Çoğu büyük savunma projelerinin tamamlandığı belirten Putin, düşürülen savunma bütçesinin yeni silah projelerinin tamamlanması için yeterli olacağını söyledi.