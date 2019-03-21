Yeni Zelanda'dan "silah" hamlesi! Ardern, sözünü tuttu

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern; iki camiye yapılan saldırıda 50 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası silahların yasaklandığını duyurdu.

Güncellenme 21 Mart 2019 10:02

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern; Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıda 50 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.

Silahlar yasaklandı

Christchurch'teki korkunç terör eyleminden 72 saat sonra hükümetin Pazartesi günü bir araya geldiğinde yasaları değiştirmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Ardern; "Şimdi de bu saldırıdan 6 gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatikleri silahları ve Yeni Zelanda'daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz" dedi.

“15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti”

Başbakan Ardern; ülkedeki silah sahiplerinin silahlarını çıkartılacak af kapsamında bedelleri ödenerek teslim alınacağını belirterek, "15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Silahlarını teslim etmeyene hapis cezası

Yeni Zelanda Genel Valisi'nin onayıyla bugün öğleden sonra yürürlüğe giren yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki mevcut yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yayışından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.