Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kaç kişi hayatını kaybetti?

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern; iki camiye yapılan terör saldırısında 49 kişinin katledildiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Güncellenme 15 Mart 2019 10:32

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki bir camiye kimliği belli olmayan kişilerce Cuma namazı esnasında saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern; iki camiye yapılan saldırının terör saldırısı olduğunu, bu saldırıda 49 kişinin hunharca katledildiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Terör saldırı sonrası 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Ardern, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Ardern; ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti.