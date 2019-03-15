Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kaç kişi hayatını kaybetti?
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern; iki camiye yapılan terör saldırısında 49 kişinin katledildiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki bir camiye kimliği belli olmayan kişilerce Cuma namazı esnasında saldırı düzenlendi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern; iki camiye yapılan saldırının terör saldırısı olduğunu, bu saldırıda 49 kişinin hunharca katledildiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Terör saldırı sonrası 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Ardern, saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.
Ardern; ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti.