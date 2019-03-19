Yeni Zelanda meclisinde Kur'an okundu!
Yeni Zelanda’da 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası ülkenin meclisinde Kur'an tilaveti yapıldı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.
Kur’an tilaveti İngilizceye çevrildi
Parlamento oturumundaki Kur'an tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi.
Meclis Başkanı’ndan birlik ve beraberlik çağrısı
Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.