Yeni Zelanda Başbakanı'ndan kan donduran itiraf!

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern; 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısını düzenleyen saldırganın yakalanamaması durumunda katliam yapmaya devam edeceğini açıkladı

Güncellenme 17 Mart 2019 10:18

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern; 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısını düzenleyen saldırganın yakalanamaması durumunda katliam yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Yakalanmasa katliama devam edecekti

İki gün önce 50 Müslümanı cuma namazında katleden İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant ile ilgili önemli bir detay paylaşan Ardern; katilin saldırı sonrasında da hareket halinde olduğunu, aracın pek çok yerinde silah bulunduğunu, yakalanmaması durumunda daha çok insanın hayatına kast edeceğini duyurdu.

"Saldırgan hareket halindeydi”

Ardern, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

Ardern’den polis ekiplerine teşekkür

Sputnik'te yer alan habere göre Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın, polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını ifade etti. Başbakan Ardern, polis ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini belirtti.

Ardern’den Trump’a eleştiriler

AA'da yer alan habere göre başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı. Trump ABD başkanı seçilmeden önce Müslümanlara yönelik ayrımcı ve faşist dili ile de gündem olmuştu.

Trump'ın hem Müslümanlara hem de göçmenlere yönelik faşist sözleri ABD halkı tarafından da sert tepki ile karşılanmıştı.